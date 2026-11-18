İzmir'in Bornova ilçesinde evinde kapıya asılı halde ölü bulunan Havin Aşkan Tektaş'ın (26) ölümüne ilişkin davada tanık olarak dinlenen yeğeni E.A., sanık İ.T. ile halasının tartışmalarına tanık olduğunu belirterek, "Bir keresinde İ.T. halama, 'At kendini kurtulalım' demişti" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA

EŞİ İHBARDA BULUNDU

Olay, 24 Aralık 2024 tarihinde Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İ.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, 1 çocuk annesi eşi Havin Aşkan Tektaş'ı evde kapı koluna asılı halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından Tektaş'ın cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi.

DHA

AİLESİ 'CİNAYET' DEDİ

Havin Aşkan Tektaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek eşi İ.T.'den şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, yaklaşık 1,80 metre boyundaki Havin'in kendisini oda kapısının koluna asarak intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi. Sanık hakkında 'Eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMADA DİKKAT ÇEKEN İFADE

Davanın 3’üncü duruşması bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık İ.T. ile Havin Aşkan Tektaş'ın ağabeyi Bedirhan Aşkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

DHA

"CANINA KIYACAK BİRİ DEĞİLDİ"

Duruşmada maktul Havin Aşkan Tektaş ağabeyi Ferhat Aşkan, sanığın kendisini arayarak altınların kendisine verilmesi için kardeşiyle konuşmasını istediğini anlattı. Diğer ağabeyi Bedirhan Aşkan ise kardeşinin kendi canına kıyacak birisi olmadığını söyledi.

"AT KENDİNİ KURTULALIM DEMİŞTİ"

Tanık olarak dinlenen E.A. da halası Havin ile arkadaş gibi olduklarını ve bir dönem evlerinde kaldığını ifade etti. Havin'in kendisine sorunlarını anlattığını söyleyen tanık, İ.T. ile halasının tartışmalarına da şahit olduğunu belirtip, "Bir keresinde İ.T. halama, 'At kendini kurtulalım' demişti" dedi.

Savunma yapan sanık İ.T. ise eşine hiçbir zaman kötü davranmadığını belirterek tanığın beyanlarını kabul etmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.T.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır