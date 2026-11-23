Kayseri’de hava durumu, mevsim normlarına uygun seyrediyor. 23 Kasım Pazartesi’de hava, parçalı bulutlu. Sıcaklık ise 20 derece civarında. Güneş, zaman zaman bulutların arasından görünüyor. Bu durum, bölge halkının günlük yaşamına olumlu yansıyor. Ilıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer sunuyor. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, hafif bir ceket alabilirsiniz.

Kayseri’deki atmosfer, hafif rüzgarla ferah bir his veriyor. Öğleden sonra sıcaklık, 19 - 22 derece arasında seyredecek. Akşam saatleri ile hava serinleyecek. Akşam planlarınız varsa, kalın giyinmenizde fayda var. Hava sıcaklıklarının düşmesi, özellikle çocuklar ve yaşlı bireyler için tehlike arz edebilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Kayseri’de hava durumu değişecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava serinleyecek. Sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Bu durum, kış atmosferini belirgin hale getirecek. Kalın giyinmek önemli bir faktör. Grip gibi hastalıklara karşı önlem almak da gerekli. Dışarı çıkarken sıcak tutan kıyafetler giymeniz, üşütme riskini azaltacaktır. Ev içi havalandırmasını da unutmamalısınız.

Cumartesi gününden itibaren Kayseri’de hava yeniden ılımanlaşacak. Bu, dışarı çıkmak için güzel bir fırsat sunuyor. Ancak hava değişimlerini göz önünde bulundurarak giyinmek, önem taşır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmak iyi bir fikir. Genel olarak Kayseri’nin iklimi, sakin ve keyifli bir kış mevsimine geçiyor. Dışarıda geçirilen süreleri artırmak için güzel bir zaman dilimindeyiz.