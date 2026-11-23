Bugün 23 Kasım 2026’da Malatya’da hava durumu, şehir sakinleri için merak konusu. Hava şartları, gündelik yaşamı etkileyen önemli unsurlardan biridir. Bugün hava genellikle kapalı ve yağışlı geçiyor. Sıcaklık, 14 ile 18 derece arasında değişiyor. Rüzgar hafif esintilerle hissediliyor. Dışarıda daha kalın giysiler tercih etmek akıllıca bir seçim olabilir. Malatya’da günlük aktiviteler planlarken, havanın durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Malatya’da genellikle bu mevsimde soğuk ve yağışlı hava görülür. Ancak bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugünkü hava durumu, günlük yaşam üzerinde etken olan faktörleri getiriyor. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar, bu durumu dikkate almalıdır. Kapalı alanlarda geçirilen zamanı artırmak, soğuma ve ıslanma riskini azaltabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri, Malatya’daki durumun fazla değişmeyeceğini gösteriyor. Yağışlı günler yine bizi bekliyor. Hava sıcaklıkları, 15 ile 20 derece civarında devam edecek. Bu durum, Malatya’nın iklim yapısının bir parçası. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, yağışa hazırlıklı olmanızda fayda var. Su geçirmeyen giysiler ve şemsiye bulundurmak yararlı olabilir.

Hava durumu raporlarını takip etmek, sağlığınızı korumak adına önemlidir. Havanın soğuduğu saatlerde toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olabilir. Evlerde, pencere ve kapıları kapalı tutarak soğuktan etkilenmeyi azaltabilirsiniz.

Malatya hava durumu 23 Kasım’da kapalı, yağışlı ve serin bir hava ile karşılaştı. Önümüzdeki günlerde bu durumun devam edeceği tahmin ediliyor. Dışarıda geçireceğiniz vakitlerde hava şartlarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmayı unutmayın. Bu, sağlığınız ve konforunuz açısından önemli.