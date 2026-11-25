Bugün 25 Kasım 2026. Malatya'da hava durumu oldukça değişken. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle havanın ısınması muhtemel. Gün boyunca zaman zaman bulutlar arasından güneş kendini gösterecek. Bu, Malatya’nın güzel manzaralarıyla birleşince keyifli bir atmosfer yaratacak. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hava durumunun değişeceği tahmin ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde bazı yerlerde hafif yağışlar görülebilir.

Bugünkü hava durumu hakkında soracak olursanız, genel olarak ılımlı bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkacak olanların bir şemsiye bulundurmaları akıllıca olabilir. Akşam saatlerine doğru olası yağışlar, dışarıda olanları hazırlıksız yakalayabilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, kalın giysilerle dengelenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Malatya’da dengeli bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 18 ile 23 derece arasında değişim göstermesi öngörülüyor. Ancak, bazı günlerde bulutlu ve yağışlı geçişler yaşanacak. Hafta sonu mevsim normlarına uygun daha serin hava akımları etkili olabilir. Bu durum, sıcaklık düşüşüne neden olacak. Ayrıca, bölgede zaman zaman yağışların görülmesine zemin hazırlayabilir.

Hava koşullarına göre hazırlık yapmak her zaman önemlidir. Kış aylarının yaklaşmasıyla soğuk havalarda bağışıklığı korumak için önlemler almak dikkate alınmalıdır. Dışarı çıkmadan önce haberleri kontrol etmek önemlidir. Hava durumuna uygun kıyafetler seçmek ve sağlıklı beslenmek, vücudu güçlendirecektir. Bu süreçte alınabilecek basit ama etkili önlemler arasında yer alır.

Sonuçta, Malatya'da 25 Kasım 2026 tarihi için hava durumu genel itibarıyla ılımlı. Ancak gelecekteki bazı günlerde daha soğuk ve yağışlı günlere hazırlıklı olmakta fayda var. Hava durumunu takip etmek, günlük yaşamı kolaylaştırır. Böylece dışarıda geçireceğiniz zaman daha keyifli hale gelir.