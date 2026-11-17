Manisa'nın hava durumu, 17 Kasım Salı 2026 tarihinde oldukça değişken. Gün içindeki sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Sabah saatlerinde serin bir hava hâkim. Öğleye doğru sıcaklık artış bekleniyor. Güneşin çıkmasıyla, dışarıda vakit geçirenler keyif alacak. Gün boyunca hafif rüzgârlar olabilir. Rüzgâr, sıcak havanın etkisini azaltabilir.

Manisa'daki hava durumu dışarıda vakit geçirecekler için hoş. Giyimde dikkatli olmakta fayda var. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye çıkabilir. Kalın giysiler yerine hafif katmanlar tercih edilmeli. Ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Hava durumu takibi önemlidir.

Gelecek günlerde hava durumu değişken kalacak. Özellikle 18 ve 19 Kasım tarihlerinde sıcaklık düşebilir. Bu günlerde 17 ile 19 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Havanın değişkenliği, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hafif dış giysiler edinmek, soğuk havaları daha rahat karşılamanızı sağlar.

Dalgalanma, açık alanlarda vakit geçirenler için önlemleri gerektiriyor. Açık hava etkinliklerinizi, günün sıcak saatlerinde planlayın. Hava koşullarında ani değişiklik olabileceğini unutmayın. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek keyifli bir gün geçirmenizi sağlar.

Manisa'daki hava durumu, 19 ile 22 derece arasında keyifli bir gün sunuyor. Gelecek günlerde serin havanın beklenmesi göz önünde bulundurulmalı. Bu dönem doğru giysi ve planlamalarla daha konforlu geçirilebilir. Dışarıdaki güzellikleri deneyimlemek için bu fırsatı değerlendirin. Hava koşullarına uygun tedbirlerinizi almayı unutmayın.