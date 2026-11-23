23 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Manisa’da hava durumu ılıman. Sıcaklık değerleri 19 ile 22 derece arasında. Sabah saatlerinde hafif serin hava hissedilecek. Gün ortasında sıcaklık yükselebilir. Hava genel olarak kapalı ve bulutlu. Bu durum hafif yağışların yaşanabileceğini gösteriyor. Manisa'nın hava durumu, iklimsel faktörleri gözler önüne seriyor.

Bugün Manisa’da dışarı çıkacak olanlar, hava durumunu dikkate almalı. Bulutlu hava, etkinlik planlayanlar için sıkıntı yaratabilir. Hafif yağış olasılığına karşı şemsiye almak faydalı olabilir. Sabah serinliğine karşı hafif kat kat giyinmek de iyi bir fikir. Manisa'da gün batımı hafif bir jaketle daha keyifli hale gelebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde sıcaklık 18-21 derece aralığında kalacak. Cuma günü ise sıcaklık 20 dereceyi geçebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık daha serin hale gelecek. Bu nedenle akşam planları yapanlar ek kıyafet almalı.

Manisa'da hava tahmini çalkantılı olabilir. Meteorolojik verilere göre ani hava değişimleri yaşanabilir. Gün içindeki hava takibi önem taşıyor. Giyim tercihlerini buna göre ayarlamak da gerekli. Soğuk havada dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak sağlık için önemlidir.

Manisa’da değişken hava durumu mevcut. Genel olarak hafif yağışlı ve ılıman bir hava bekleniyor. Bireysel ve sosyal etkinlikler için hava koşullarını dikkate almak gerekir. Bu durum, daha konforlu bir deneyim sağlar. Soğuk havalara karşı basit önlemler almak sağlığa katkı sunar.