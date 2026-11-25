25 Kasım Çarşamba 2026 tarihi itibarıyla Manisa'daki hava durumu dikkat çekici olacak. Hava, genel olarak 20 derece civarında sıcaklık gösterecek. Sabah saatlerinde hava serin hissedilebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Bu, rahat bir hava sunacak. Akşam saatlerine doğru beklenmedik hava şartları yaşanabilir. Gün içinde bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Dışarıda olmayı planlayanların tedbirli olması önemli.

Manisa’nın doğal güzellikleri ile dolu bir gün keyifli geçirilebilir. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Yağışlı havalarda dış mekan aktiviteleri azaltılmalıdır. Uygun kıyafetler ile hazırlanmak önemlidir. Hava nasıl diye merak edenler için üstü kapalı giysiler önerilir. Su geçirmez ayakkabılar bulundurmak akılcı bir yaklaşımdır.

Önümüzdeki günlerde dikkat çekici bir hava durumu bekleniyor. Manisa'da sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Hafta sonuna doğru havanın değişkenlik göstermesi bekleniyor. Cumartesi günü daha fazla yağış olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler şemsiye bulundurabilir. Havanın değişkenliği, dış mekan etkinliklerini organize ederken göz önünde bulundurulmalı.

Manisa'daki hava durumu için almanız gereken önlemler önem taşıyor. Mevsime uygun şekilde giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu sürekli kontrol etmek, sağlıklı bir gün geçirmenizi destekler. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysilere odaklanmak önemlidir. Bu şekilde hem sağlığınızı koruyabilir hem de hava şartlarının tadını çıkarabilirsiniz.