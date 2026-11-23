23 Kasım 2026 tarihli Mardin hava durumu, bölgedeki iklim dinamiklerini gösteriyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Mardin’in tarihi ve kültürel dokusuyla ünlü sokaklarında hava oldukça elverişli. Özellikle sabah saatlerinde güneş açacak. Hafif bir rüzgar esecek. Bu günde Mardin’in eşsiz manzaralarının tadını çıkarmak mümkün. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha artacak. Dışarıda olmak isteyenlerin rahat giyinmeleri önerilir.

Öğleden sonra hava kapalı hale gelecek. Mardin’in alışveriş caddelerinde veya kafelerinde zaman geçirenler için dışarıda oturmak soğuk hissedilebilir. Gün ilerledikçe akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. 16 derece civarına gerileyebilir. Bu durumda hafif bir mont ya da hırka faydalı olacak. Hafif yağış ihtimali akşam planlarınızı etkileyebilir. Dış mekan etkinlikleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak gerek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Özellikle 24 ve 25 Kasım tarihlerinde sıcaklık 18 derece civarına gerileyebilir. Gün içinde hava açık olsa da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Mardin’de eğlenceli vakit geçirmek zorlaşabilir. Bu nedenle kapalı mekanlarda etkinlikler planlamak mantıklı olur. Yağışsız günlerde dışarıda vakit geçirmekte dikkatli olmalısınız.

Havanın durumunu etkileyen faktörlere göre dışarıda geçireceğiniz süreyle ilgili önlemler alınmalı. Soğuyan akşam saatlerinde su geçirmez bir ceket almak faydalı olabilir. Ayrıca, hava durumunu düzenli kontrol etmek gerekiyor. Günlük aktivitelerinizi bu bilgilere göre ayarlamak, Mardin’deki günlerinizi keyifli hale getirecektir.

Bugünkü Mardin hava durumu dışarıda vakit geçirmek için uygun. Ancak ilerleyen günlerde beklenen değişikliklere dikkat etmelisiniz. Mardin’in büyüleyici atmosferini keşfetmek için hava durumunu dikkate alarak plan yapmayı ihmal etmeyin.