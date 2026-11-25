Mardin hava durumu, 25 Kasım 2026 tarihinde oldukça ilgi çekici bir tablo sunuyor. Bugün, hava genel olarak parçalı bulutlu bir görünümle başlayacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 18-20 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 15-17 derece civarına gerileyecek. Mardin'de gün boyunca sıcaklık değişimlerine uyum sağlamanın önemi büyük. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket almak iyi bir fikir olabilir.

Mardin’deki hava durumu, sakin bir gün sunuyor. Hafif bir rüzgar eşliğinde hava kendini gösteriyor. Nem oranı artınca mışıl mışıl bir hava hissedilecek. Gün boyunca belirli bir sıcaklık düşüklüğü beklenmiyor. Ancak değişken bulutlu yapı, gün ışığını zaman zaman gizleyebilir. Dışarıda vakit geçirenler, güneş koruyucu kullanmalı. Uygun giysiler tercih etmeleri önerilir. Mardin'de günün ilerleyişi, hava koşullarına bağlı olarak daha keyifli hale gelebilir.

Önümüzdeki günler için Mardin hava durumu ilginç gelişmeler vaat ediyor. Genel hatlarıyla sıcaklık 19-23 derece arasında devam edecek. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri hava biraz daha serinleyebilir. Bu günlerde öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 21-22 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık düşüşü yaşanacak. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, akşam saatleri için uygun kıyafet seçimleri yapmanızda yarar vardır.

Mardin hava durumu, renkli ve değişken bir tablo çiziyor. Günlük hava durumu bilgilerini değerlendirerek, hazırlıklı olmak önemlidir. Bugünkü ve gelecek günler için dikkate almanız gereken bazı öneriler var. Hava şartlarına göre giyinmek önemlidir. Özellikle akşam saatleri için bir ceket bulundurmalısınız. Bol su tüketimi ve açık havada güneşten korunmanız faydalı olacaktır. Mardin’deki hava durumunu daha keyifli hale getirin. Havanın tadını çıkarın!