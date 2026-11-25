25 Kasım 2026 Çarşamba günü Mersin’de hava durumu dikkat çekici bir tablo sunuyor. Bugün yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Mersin genel itibarıyla çok bulutlu. Yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklıklar mevsim normalleri ile örtüşüyor. Ancak havadaki nem oranı ve rüzgâr durumu, gün içinde serin hissetmenize neden olabilir.

Mersin’de bulutlu hava, ara ara güneşin kendini göstermesi ile desteklenecek. Ancak bu geçişler ani bir soğuk hava hissi oluşturabilir. Dışarıda vakit geçirenler, sıcak tutacak giysiler seçmeli. Ayrıca olası hafif yağışlara da hazırlıklı olmalılar. Bugünkü hava durumu, kıyafet tercihiniz ve günlük aktivitelerinize bağlı. Şehir genelinde yürüyüş planlayanlar için hava keyifli. Ancak aceleci olmamakta fayda var; hava belirsizlik barındırıyor.

Önümüzdeki günlerde daha stabil bir hava durumu bekleniyor. 26 Kasım Perşembe günü hava daha az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20 derece civarına yükselebilir. Cuma gününden itibaren, güneşin daha fazla görünmesi bekleniyor. Bu durum, sıcaklıkların 22 dereceye çıkmasına neden olabilir. Havanın iyileşmesi, dışarıda vakit geçirme fırsatları sunacak. İnsanlar dış mekân etkinliklerine yönlenebilir.

Hava koşulları hızlı değişiklik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Günlük kıyafet seçimlerinde kat kat giyinmek en iyi savunma yöntemidir. Özellikle sabah ve akşam serin hava yaşanır. Beklenmeyen sürprizler ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle giysilerinizi, günün farklı saatlerine göre ayarlamak önemlidir.

Mersin’deki hava durumu hafif yağışlar ve bulutlu bir yapı sergiliyor. Önümüzdeki günlerde ise daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Havanın değişkenliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, sağlığınızı korumanıza ve gününüzü daha keyifli geçirmenize yardımcı olacaktır.