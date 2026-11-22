Mersin’in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Mut-Karaman kara yolu Mut-Ermenek Hastane kavşağında meydana geldi. Z.F. idaresindeki otomobil ile O.E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi araçta sıkıştığı için olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. O.E.’nin kullandığı araçta sıkışan S.S. itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.S. Mut Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır