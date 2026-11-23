Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk günlerinde yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Marmara ve Ege başta olmak üzere çok sayıda bölgede gök gürültülü sağanak beklenirken, bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

22 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller şöyle:

Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muş, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Van, Batman, Yalova

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul'da da yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde kuvvetli sağanak öngörülürken, kentte yaşayanların ani su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in yanı sıra İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı ile Rize ve Artvin kıyılarında da yağış görüleceği öngörülüyor.

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Bolu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri ile İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Marmara ve Kuzey Ege'de güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşarak fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

HAVA SICAKLIKLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.