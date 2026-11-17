Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köyü ile Karaadilli beldesi arasındaki kara yolu güzergâhında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ş. (50) idaresindeki motosiklet, önünde aynı istikamette seyir halinde olan Y.A. (43) yönetimindeki traktöre bağlı römorkun arka kısmına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü G.Ş. hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yolu üzerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır