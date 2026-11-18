Seydikemer Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kayadibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir köpeğin ağaca bağlı olduğu yönünde ihbar yapıldı.

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, ormanlık alanda ağaca bağlı halde bulunan sahipsiz köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda köpek bağlı bulunduğu ağaçtan kurtarıldı.

OLAYLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Kurtarılan köpeğin yapılan ilk kontrollerinde vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Olayın ardından Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında idari ve adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır