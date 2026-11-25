Muğla'da 25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, bölgenin iklim özelliklerini gösteriyor. Sıcaklık, 20 derece civarında. Güneşli aralıklar olacak. Ancak gün batımına doğru yağışlı periyotlar bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde gri bulutlar belirebilir. Bu durum, hafif yağışların habercisi olabilir. Hava henüz soğumadı. Dışarıda vakit geçirmek oldukça keyifli. Bugün Muğla'da dışarı çıkarken şemsiyenizi unutmayın.

Gelecek günlerde hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bazı günlerde sıcaklık 18 dereceye kadar düşebilir. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın ılıman iklimini koruyacak. Ancak beklenmeyen yağışlar da gelebilir. Hafta sonuna yaklaşırken gökyüzü kapalı olacak. Yağışlı hava koşulları ortaya çıkacak. Dışarıda plan yapanların hava durumunu değerlendirmesi önemli. Uygun önlemleri almak tavsiye ediliyor.

Açık hava etkinlikleri için hava tahminine göz atmak faydalı. Dış mekanlarda vakit geçirenlerin ani hava değişimlerine hazırlıklı olması gerekir. Hava sıcaklığındaki düşüşler yaşanabilir. Rüzgarlı günler de mümkün. Bu nedenle uygun giysilerle dışarı çıkmak sağlığınızı korur. Güneşli havalarda ani yağışlara karşı tedbir almak önemlidir. Bu şekilde gün daha keyifli geçecektir.

Muğla’daki hava durumu, günlük yaşamı etkileyebilir. Hava durumu ve tahminler, Muğla’da yaşayanların planlarını etkileyecek. Bu güzelliklerin tadını çıkarırken hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Keyifli günler dileriz.