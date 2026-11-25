Ordu hava durumu, 25 Kasım 2026 tarihinde değişken bir karakter sergiliyor. Hava, nemli ve serin. Bu durum, Karadeniz ikliminin tipik bir örneği. Gün içindeki sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Rüzgar, hissedilen sıcaklığı düşürebiliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini gösteriyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Bugün gökyüzü ara ara kapalı. Yer yer güneş ışıkları beliriyor. Ancak akşam saatlerinde beklentiler yağışlı hava yönünde. Bu, dışarıda olanları etkileyecektir. Bugünkü hava, nemli ve serin. Güneşin peşinde koşan dinamik bir hava hakim. Ordu'da geçen bu gün, anlık hava değişimlerine hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde daha kararlı bir hava durumu bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık 17 dereceye düşüp 21 dereceye kadar çıkabilecek. Yine de bu aralıklarda ani değişimler gözlemlenebilir. Genellikle güneşli günler geçirilecek. Ancak hafif yağışlı anlar da yaşanacaktır. Dışarı çıkarken hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Güneşli görünse de yanınıza bir şemsiye almayı unutmamalısınız.

Geçen günler ve gelecek haftalarda hava tahminine dikkat etmek önemli. Yerel halk, organize aktiviteleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Hava koşullarına uygun giyinmek ve dış mekan etkinliklerini planlamak keyif almak için faydalıdır. Aynı zamanda sağlığı korumaya da yardımcı olur.

Sonuç olarak, Ordu hava durumu bugün serin ve yağışlı. Ancak ilerleyen günlerde daha güneşli bir hava bekleniyor. Anlık hava değişimlerine hazırlıklı olmak, bu güzel şehrin keyfini çıkarırken sağlığımızı korumak için önemlidir.