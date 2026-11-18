Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines’a ait, Mineralnye Vody’den Antalya’ya sefer yapan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu RA-89120 tescilli uçak, ihbarın ardından takibe alındı. Antalya Havalimanı'nda önlem alınırken, 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi.
Antalya Havalimanı 2'nci pistine inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki yolcu ve mürettebat, tahliye edildi. Tahliye sonrası güvenlik ekipleri tarafından uçakta arama başlatıldı.