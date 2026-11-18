Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines’a ait, Mineralnye Vody’den Antalya’ya sefer yapan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

ÖNLEM ALINDI

65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu RA-89120 tescilli uçak, ihbarın ardından takibe alındı. Antalya Havalimanı'nda önlem alınırken, 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi.

YOLCU VE MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ, UÇAKTA ARAMA BAŞLATILDI

Antalya Havalimanı 2'nci pistine inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki yolcu ve mürettebat, tahliye edildi. Tahliye sonrası güvenlik ekipleri tarafından uçakta arama başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır