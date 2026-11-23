Bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Sakarya'da hava durumu değişken. Son günlerdeki dalgalanmaların ardından sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Hava genel olarak kapalı. Zaman zaman rüzgar da serinlik hissi yaratabilir. Bugün Sakarya'da hava durumu biraz karışık durumda. Sabah saatlerinde hafif serinlik olabilir. Gün ortasında sıcaklık artacak. Gün batımına doğru sıcaklık tekrar düşüş gösterebilir.

Hava durumu belirsizliği, dışarıda vakit geçirecekler için önlem almayı gerektirebilir. Havanın değişkenliği, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmayı zorunlu hale getiriyor. Üzerinize giyeceğiniz bir kat kıyafet, serin akşam rüzgarlarından koruyabilir. Ayrıca, ani yağışlara karşı bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde benzer bir hava yapısının sürmesi bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 18-21 derece arasında değişecek. Yağışlı günler hafta ortasına denk gelebilir. Dışarıda daha fazla zaman geçirecekler için hazırlıklı olmakta yarar var. Soğuktan korunmak için kalın giysiler tercih edilmelidir.

Dışarı çıkarken, hava koşullarına göre küçük önlemler almak keyfinizi artırır. Kısa süreli bir dış mekan etkinliği planlıyorsanız, hava durumunu kontrol etmekte fayda var. İlerleyen günlerdeki serinlikler ve olası yağışlar planlarınıza yön verebilir. Sakarya'da hava durumundaki değişkenlik, her mevsimde hazırlıklı olmayı gerektirir. Bu durumu dikkate almak, sizin için faydalı olacaktır.