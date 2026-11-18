Kaza, Tekkeköy ilçe merkezi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kenan Yıldırım (23) yönetimindeki kamyonet, aynı yönde önünde seyreden Burak Bozkurt'un (19) kullandığı otomobile çarptı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.
Çarpışmada otomobil sürücüsü Burak Bozkurt ile araçta bulunan Bahattin Özdoğan, İlyas Pars ve Altay Kayaalp yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.