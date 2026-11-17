Olay, saat 19.00 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, cezaevinden 2 ay önce çıktığı belirtilen N.G. (38), aynı evde yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü darbetti. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan kadın için yapılan ihbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan İftadiye Gürgün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen N.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır