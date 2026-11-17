17 Kasım Salı 2026 tarihi için Samsun’da hava durumu ılımandır. Hava biraz kapalı olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecektir. Öğle saatlerinde, nemin artmasıyla hafif bir serinlik hissedilebilir. Hava durumu tahminlerine göre, gün boyunca aralıklı yağışlar olabilir. Özellikle akşam saatlerine doğru bu durum artabilir. Bugün, Samsun’un geneli sakin bir iklim sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehri ziyaret edenler, dışarıda zaman geçirenler dikkatli olmalı. Çarşamba günü sıcaklık 18 - 21 derece arasında olmalıdır. Giyinme tercihleri kat kat olmak faydalı olacaktır. Perşembe günü 17 - 20 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Gün içinde bazı bölgelerde yer yer yağış olabilir. Bu tarihler için planları gözden geçirmek iyi bir fikir olacaktır.

Samsun’daki hava durumu ani değişimler yapabilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerine bakmanız faydalıdır. Gün içinde oluşabilecek yağışlar için şemsiye almayı unutmayın. Rüzgar ile birlikte serinleyen havalarda, hafif bir ceket veya hırka almak rahatınızı artırabilir. Dışarıda geçireceğiniz zaman diliminde hava koşullarına uygun kıyafetler giymek önemlidir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için kapalı alanlara yönelmek gereklidir.

Samsun'da 17 Kasım 2026 tarihi ılıman ancak dikkatli olunması gereken bir hava durumu sunuyor. Bugünkü hava durumu ile birlikte, önümüzdeki günlerde yaşanacak geçişlere dikkat etmek önemlidir. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmak, şehirde deneyiminizi iyileştirecektir.