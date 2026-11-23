23 Kasım Pazartesi 2026'da Samsun'da hava durumu tipik Karadeniz ikliminin izlerini taşıyor. Bugün hava durumu genel olarak değişken. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında seyrediyor. Hava parçalı bulutlu ve zaman zaman rüzgarlı olacak. Dışarıda vakit geçirenler için hoş bir gün. Ancak ani değişikliklere de açık. Rüzgâr hissedilen sıcaklığı belirgin şekilde etkiliyor. Bu nedenle halkın dikkatli olması gerekiyor. Uygun giyim tercihleri yapmak önemli.

Hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak ani hava değişikliklerine karşı önlem almak da gerekli. Dışarıda vakit geçirenler hafif bir üst giysi bulundurmalı. Rüzgarlı hava, düşük sıcaklıkla birleşince soğuk bir hissiyat yaratabiliyor. Gündüz sıcaklık artsa da akşam serinlik bekleniyor. Bu yüzden kat kat giyinmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu bugünkü durumu yansıtacak gibi. Pazartesi'den sonra Salı ve Çarşamba günlerinde sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında kalacak. Bu durum bölge halkını memnun edecek. Ancak hafta ortasından itibaren bazı yağışlar bekleniyor. Bu da dış mekan aktiviteleri için dikkatli olunması gereken bir durum. Çarşamba günü hazırlıklı olmak faydalı.

Yağışlı günlerde tedbir almak akıllıca. Dışarı çıkarken bir şemsiye bulundurmak iyi bir önlem. Bu şekilde hava koşullarının getirebileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olabiliriz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgârdan koruyan alanlarda durmak önerilir.

Hava durumu bugünkü gün ve önümüzdeki günlerde genel olarak olumlu. Ancak değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava bilgilerine göz atmak, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır. Uygun önlemler alarak keyifli bir gün geçirmek mümkün!