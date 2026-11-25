Samsun'da 25 Kasım 2026 tarihi, kış mevsiminin belirtilerinin hissedildiği bir gün. Hava durumu, 15-18 derece arasında. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine uygun. Önceki günlerde etkili olan rüzgârlar, şimdi yerini sakin havaya bıraktı. Gökyüzündeki bulutlar, zaman zaman güneş ışıklarıyla kaplanıyor. Hava değişimleri, Samsun'da günlük yaşamı etkiliyor.

Samsun hava durumu, günlük planları şekillendiriyor. Bugün hava genel itibarıyla ılımlı. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Kıyı bölgelerinde hafif rüzgârlar hissediliyor. Denizde vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Deri giysiler ve hafif kaban iyi seçimler. Ancak, günün geç saatlerinde sıcaklık düşebilir.

Önümüzdeki günlerde, Samsun'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. Yüksek sıcaklıklar 17-20 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar konfor sağlayacak. Ancak, zaman zaman hafif yağışlar gözlemlenebilir. Bu dönemde dışarıda şemsiye ve su geçirmez kıyafet bulundurmak iyi bir önlem.

Sonuç olarak, Samsun'daki hava durumu hakkında bazı tavsiyeler önemlidir. Havanın değişebileceği düşünülmeli. Dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmeli. Kıyı etkinliklerinde ani rüzgârlar soğuk hissettirebilir. Gün boyunca hava koşullarını takip etmek, hem hayat hem de sağlık için önemli. Bu şekilde hava durumuna hazırlıklı oluruz.