25 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu kışın yaklaşmasıyla kendini hissettirecek. Bugün genel olarak 19 derecelik bir sıcaklık var. Gün içinde hafif bir rüzgar esiyor. Bu da dışarıda vakit geçirenler için serinletici bir etki yaratıyor. Güneş zaman zaman bulutların arasından çıkıyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hava biraz daha kapalı olacak. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, hafif bir ceket ya da hırka almanızı öneririm.

Bugünkü hava nasıl soranlar için akşam saatlerinde sıcaklığın 18 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Havanın çabuk kararmasıyla erken akşam saatlerinde serinliği hissedeceksiniz. Dışarıda geçirilen zamanlarda kat kat giyinmek ısınmanıza yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu birkaç sürpriz barındırıyor. 26 Kasım'da sıcaklık 20 derecelere kadar yükselebilir. 27 ve 28 Kasım günlerinde sıcaklığın yeniden düşmesi bekleniyor. Yani sıcaklık 18 derecelere geri dönecek. Bu yumuşak dalgalanma Şanlıurfa’nın kışa geçiş sürecinin bir parçası. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkanların giyinmelerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Dış mekan etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu sürekli kontrol etmelisiniz.

Bu süre zarfında genel olarak kapalı ve yer yer yağışlı bir hava söz konusu. Dışarıda olmak zorundaysanız, ıslanmamak için bir şemsiye veya yağmurluk almanızda fayda var. Bazı günler bulutlu geçeceği için güneş gözlüğü yanınıza almak da yerinde olacaktır. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sağlığınızı korumak önemlidir. Bol sıvı tüketin, sıcak içeceklerden faydalanın. Soğuk havalarda dikkatli olmak elzem.

Şanlıurfa’daki bugünkü hava durumu genel olarak 19 dereceler civarında ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde sıcaklık dalgalanmaları ve yer yer yağışlar bekleniyor. Dışarıdaki aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.