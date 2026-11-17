Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularına yönelik yeni bir adım atan Danimarka, artan başvuru sayısını daha etkin yönetebilmek amacıyla turistik vize işlemlerinde geçici bekleme listesi uygulamasını başlatıyor.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yeni planlama sistemi sayesinde vize başvurularının işlem süresinin 15 takvim gününe düşürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bununla birlikte başvuru dosyasının ayrıntılı inceleme gerektirdiği veya Danimarka Göçmenlik İdaresi'ne iletilmesinin zorunlu olduğu istisnai durumlarda değerlendirme süresi 45 takvim gününe kadar çıkabilecek.

PASAPORTLAR BAŞVURU SAHİPLERİNDE KALABİLECEK

Yeni sistemle birlikte vize başvurusunda bulunan kişilere önemli bir kolaylık sağlanacak.

Bekleme listesine alınan başvuru sahipleri, dosyaları işleme alınabilecek aşamaya ulaşana kadar pasaportlarını ve diğer seyahat belgelerini teslim etmek zorunda kalmayacak.

Böylece başvuru sahiplerinin seyahatlerini daha esnek şekilde planlayabilmelerine imkân tanınacak.

VİZE BAŞVURUSUNU İPTAL EDENLERE ÜCRET İADESİ

Düzenleme kapsamında, Danimarka'ya seyahat etmekten vazgeçen kişiler için vize ücretinin geri alınabilmesinin de önü açılıyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, bekleme listesinde bulunan ve başvurusu Ankara Büyükelçiliği tarafından henüz işleme alınmaya uygun görülmeyen kişiler, ApplyVisa sistemi üzerinden başvurularını iptal ederek ödedikleri vize harcının iadesini isteyebilecek.

Yeni uygulamayla birlikte yoğun başvuru dönemlerinde yaşanan aksaklıkların azaltılması ve vize işlemlerinin daha planlı yürütülmesi amaçlanıyor.