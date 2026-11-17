İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Ş.A. isimli şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eserleri Kurtalan’da satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edildi. Pars Analiz Sistemi ve fiziki takip sonucu şüpheli, Kurtalan ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 354 bronz sikke, 1 bronz küp ve 1 kilise çanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilirken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır