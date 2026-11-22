Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlünün, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır