Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürürken yeni bir soğuk hava dalgası için de uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım tarihli hava tahmininde 19 il için sarı kod yayımladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Gelecek haftanın başında ise Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının yurda giriş yapması bekleniyor.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve kar yağışı beklentisi nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller şöyle:

Ağrı Artvin

Bingöl Bitlis

Elazığ Giresun

Gümüşhane Hakkari

Kars Muş

Ordu Rize

Samsun Sinop

Trabzon Van

Bayburt Ardahan

Iğdır

BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun Mardin dışındaki kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor. Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Antalya'nın doğusu ve Çankırı çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz, Hatay'ın kuzeyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Malatya'nın batısı, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGÂRIN HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Kuvvetli rüzgârın da bazı bölgelerde etkisini göstermesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da güneyli, Batı Karadeniz kıyılarında ise batılı yönlerden esecek rüzgârın saatte 50 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülebileceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI 3 GÜN ETKİLİ OLACAK

Balkanlar üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgasının gelecek haftanın başından itibaren Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk havanın yaklaşık üç gün süreceğini belirterek 30 Kasım akşamından itibaren 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde etkisini göstereceğini ifade etti.

Şen, Trakya'da kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Marmara Bölgesi'nde de kar yağışı görülebileceğine dikkat çekti. Kar yağışının Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da da etkili olabileceği öngörülüyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da kar yağışı görülüp görülmeyeceği de merak konusu oldu. Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini belirterek 30 Kasım tarihine işaret etti.

Şen, İstanbul'da ise bu soğuk hava dalgasıyla kar yağışı beklenmediğini açıkladı. Düzce, Bursa ve Balıkesir'de kar görülebileceğini belirten Şen, İstanbul için kar tahmini yapmadı.