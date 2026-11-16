Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezini 2 balistik füze, "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı boru hattı üzerindeki 5 ve 6 numaralı petrol pompa istasyonlarını da iki insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını belirtti.

"2 FÜZEYİ İMHA ETTİK"

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan 2 balistik füze ile 6 İHA'yı imha ettiklerini belirtmişti.



Maliki, balistik füzelerin Riyad'ı, İHA'ların ise Mekke, Medine ve Eş-Şarkiyye bölgelerini hedef aldığını ifade etmişti.

ADEN'DEKİ ASKERİ KAMPI DA VURDULAR

Yemen'de İran destekli Husilerin, geçici başkent Aden'deki El-Kava Askeri Kampı'na balistik füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Yemenli hükümet kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'in batısında yer alan Burayka ilçesindeki El-Kava Askeri Kampı'nı 2 balistik füzeyle hedef aldığını ifade etti.

Kaynak, füzelerin kampa isabet ettiğini belirterek, saldırının yol açtığı can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında, El-Kava Kampı ve çevresindeki askeri mevzilerin 6 balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

Seri, saldırıda doğrudan isabet sağlandığını, onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını, çok sayıda askeri aracın da imha edildiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır