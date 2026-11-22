Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.



Tatvan’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle ilçe merkezindeki ana yol ve birçok cadde ile sokakta büyük su birikintileri oluştu. Yağmur suyu drenaj hatlarının ve mazgalların yetersiz kalması sonucu bazı yollar adeta gölete döndü.



Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Her yağış sonrası benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, sorunun geçici müdahalelerle çözülemeyeceğini ifade ederek kalıcı önlemler almasını istedi.



Özellikle yağmur suyu tahliye hatlarının yetersiz olduğuna, düzenli olarak temizlenmesi ve altyapının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren vatandaşlar, her sağanak yağışta aynı sorunları yaşamak istemediklerini belirtti.



Öte yandan, Bitlis genelinde etkili olan yağışların yarın da devam etmesinin beklendiği bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır