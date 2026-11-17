Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi giriş noktasında trafik güvenliğinin sağlanması ve motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyumunun artırılması amacıyla motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin koruyucu ekipman kullanıp kullanmadıkları incelenirken, özellikle kask ve eldiven kullanımı kontrol edildi. Sürücülerin ehliyet ve diğer belgeleri de incelenerek GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Uygulama sırasında kask takmadığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine güvenli sürüşün önemini hatırlatarak koruyucu ekipman kullanımının muhtemel trafik kazalarında hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır