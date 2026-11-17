Kaza, öğle saatlerinde Süleymanpaşa-Muratlı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muratlı istikametine seyir halinde olan Hayrettin B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki uyarı dubalarını aşan araç, menfez inşaatı kapsamında açılan çukura yan yattı.

SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik polisi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, menfez boşluğuna devrilen otomobilde bulunan Hayrettin B.'yi araçtan çıkardı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Hayrettin B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Trafik ekipleri, menfez çalışmasının sürdüğü bölgede güvenlik önlemleri alırken, kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır