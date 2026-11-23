23 Kasım 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu, kış mevsiminin habercisi gibi. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgâr, havanın serinletici etkisini artırıyor. Tekirdağ'ın manzaraları eşliğinde, gününüzü geçirirken havayı göz önünde bulundurun. Hava dışarıda vakit geçirmek için uygun. Ancak, hava değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle hazırlıklı olmalısınız.

Tekirdağ hava durumu spikerleri, “parçalı bulutlu” ifadesini kullanıyor. Güneş zaman zaman bulutların arkasında kalabilir. Yine de genel olarak keyifli bir gün sunmaktadır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Ancak dışarıda vakit geçirenler için soğuk hava beklenmiyor. Hafif bir mont veya üst giysi ile günün tadını çıkarabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuma eğiliminde. Bu nedenle hafif yağışlar ve ilk kış soğuklarına hazırlıklı olun. Bu hafta içerisinde sıcaklıkların 15 derece civarına gerilemesi tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklığın daha da düşmesi muhtemel. Tekirdağ sakinleri, kalın kıyafetleri dolabın önüne almalı. Evde kalanlar, ısınma sistemlerini kontrol etmeli.

Birkaç gün içinde hava durumu ile ilişkinizi güçlendirecek ipuçlarından bahsedeceğim. Dışarı çıkarken, rüzgârlı saatlerde kat kat giyinmek konfor sağlayabilir. Gün boyunca ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak için şemsiye almak akıllıca bir seçimdir. Dışarıda havanın bazı saatlerde daha soğuk hissedilebileceğini unutmayın. Aktivitelerinizi bu durumları göz önünde bulundurarak planlamak önemlidir.

Tekirdağ'ın 23 Kasım hava durumu, açık havada vakit geçirmek için uygun. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Bu nedenle alacağınız önlemlerle hazırlığınızı artırabilirsiniz. Havanın keyfini çıkarmak için hem güneşli hem de yağışlı günlerde kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.