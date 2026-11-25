Tekirdağ’da, 25 Kasım 2026 tarihi sakin ve ılıman bir gün sunuyor. Sabah serin geçti. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Gün boyunca yer yer hafif rüzgarlar bekleniyor. Genel olarak bulutlu bir hava hakim. Bu durum dışarıda zaman geçirenler için konforlu bir atmosfer oluşturuyor. Bugünkü hava durumu doğal ve serin bir gün keyfi sunuyor.

Tekirdağ’ın iklimi Akdeniz ikliminin etkisi altında. Kış aylarının soğuk ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Bugün hava elverişli. Ancak, ilerleyen günlerde dikkatli olmakta fayda var. Önümüzdeki günlerde hava nostaljik bir değişim gösterebilir. Akşama doğru sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Bu durum dışarıda geçirilen zamanı kısıtlayabilir.

Birkaç gün içinde beklenen hava durumu raporları var. Tekirdağ’daki sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanabilir. Yer yer yağışlı günlere de hazırlıklı olmalısınız. Soğuk hava, açık hava etkinliklerini azaltabilir. Plansız bir şekilde dışarı çıkmadan önce giyinmenizi öneririz. Kalın bir mont, hafif bir şemsiye ve kapalı ayakkabılar iyi birer aksesuar olacaktır. Rüzgârlı günlerde şemsiyenizi tam olarak kapatmayı unutmayın. Aksi halde rüzgar sizi zor durumda bırakabilir.

Tekirdağ hava durumu belirsiz olsa da, bugünkü fırsatı değerlendirmek akıllıca olabilir. Dışarıda geçirilen zaman ruh halimizi iyileştirir. Temiz hava, sağlıklı hissetmemizi sağlar. Hava değişikliklerine göre hazırlığınızı yaparsanız, Tekirdağ’da keyifli günler geçirebilirsiniz. Sosyal aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almayı unutmayın. Bu sayede gününüzün tadını daha iyi çıkarabilirsiniz.