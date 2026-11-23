23 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Trabzon'da hava durumu, Karadeniz ikliminin etkilerini gösteriyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde serin bir hava hissediliyor. Gün boyunca daha ılıman bir atmosfer bekleniyor. Trabzon'un yeşil doğası, dampaklı ve kapalı hava ile birleşiyor. Bu durum şehrin doğal güzelliklerine ayrı bir hava katmaktadır. Trabzon'un iklimi deniz havasını çağrıştırıyor.

Gün boyunca hafif yağışlarla beraber gri bulutlar gökyüzünü kaplıyor. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Hava durumu ılımlı görünüyor. Ancak, yüksek nem oranı ve beklenen yağışlar zemin koşullarını kaygan hale getiriyor. Yürüyüşe çıkmayı planlayanlar için uygun ayakkabı seçimi çok önemlidir. Kaygan yüzeylere karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava değişebilir. 24 ve 25 Kasım tarihlerinde benzer hava koşullarının hâkim olması bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece olarak tahmin ediliyor. Yağışların devam edeceği öngörülüyor. Trabzon’un genel iklimi, yürüyüş ve doğa etkinlikleri için uygun zamanlar sağlamaktadır. Sabah saatleri ile gün batımına yakın zamanlar tercih edilebilir.

Trabzon hava durumu için bazı önlemler düşünmek faydalı olabilir. Aile bireyleriyle dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye bulundurmaları akıllıca bir fikir. Geçireceğiniz zaman dilimine bağlı olarak kalın kıyafetler tercih edilebilir. Hem serinliğe hem de ani hava değişikliklerine karşı korunmak önemlidir. Araç sahipleri yolların kayganlaşabileceğini unutmamalıdır. Hız limitlerine riayet etmek ayrıca önem taşır.

Trabzon’un 23 Kasım günündeki hava durumu, ılımlı sıcaklıklar ve yağışlı hava ile devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişebilir. Doğal güzellikleri deneyimleme fırsatları sunmaya devam edecektir. Havanın getirdiği değişikliklere uyum sağlamak, bu güzel Karadeniz şehrini keşfetmek için önemlidir.