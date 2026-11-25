Trabzon'da 25 Kasım 2026 Çarşamba günü hava durumu, doğal güzelliklerle iç içe bir gün geçireceğini gösteriyor. Bugün hava, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Yerel etkilerle hafif sıcaklık dalgalanmaları bekleniyor. Trabzon'un iklim yapısı gereği nem oranı yüksek. Bu nedenle hava biraz boğucu olabilir. Yerel halk ve ziyaretçiler, sabahları hafif serinlik hissedecek. İlerleyen saatlerde sıcak hava etkisini gösterecek.

Trabzon’un iklimi, coğrafi konumdan dolayı genellikle daha ılımandır. Bu nedenle dışarı çıkmak için kalın kıyafetlere gerek yok. Sabah ve akşam saatlerinde havanın daha serin olacağını unutmamak önemli. Trabzon halkı ve ziyaretçiler, yerel olarak değişen hava koşullarına hazırlıklı olmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu beklentisine göre, Trabzon'da benzer hava durumu sürecek. Haftanın ortalarına doğru sıcaklıklar 18 derece civarında olacak. Gökyüzünde hafif bulutlar hissedilecek. Yağışlar ve ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Plan yaparken hava durumu tahminlerine dikkat etmek önemli.

Dışarı çıkanların yanlarına şemsiye alması öneriliyor. Aniden gerçekleşebilecek yağışların etkileri minimize edilebilir. Hava koşulları nedeniyle zeminlerin kayganlaşabileceği unutulmamalı. Özellikle yürüyüş yapmayı planlayanlar dikkatli olmalı. Trabzon’a özgü doğal güzelliklerin tadını çıkarmak isteyenler, hava durumunu takip ederek hazırlıklı olmalı.

Trabzon’da bugünkü hava durumu sıcaklık açısından ılımandır. Önümüzdeki günlerde de bu durum devam edecek gibi görünüyor. Değişkenlere dikkat ederek plan yapmak, günlük aktiviteleri kolaylaştıracaktır. Ayrıca hayal edilen güzellikleri keşfetme imkanı artacaktır.