Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, uluslararası seviyede aranan suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, başta Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde suç faaliyetlerine karıştığı belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi M.O.'nun Büyükçekmece'de bulunduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

M.O.'nun örgüt yöneticisi ile yakın bağlantısının da bulunduğu belirlendi. Büyükçekmece'de 13.11.2026 tarihinde 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.O. ile birlikte R.I. ve T.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 1 adet çelik yelek ve 45 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır