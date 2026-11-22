Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaralar ve pufflar ölüm vakalarıyla da gündeme geliyor. Masum algısı yaratılan bu ürünler ciddi akciğer hasarı, solunum yetmezliği, damar fonksiyonlarında bozulma, kan basıncında yükselme ve kalbin iş yükünün artması gibi çok ciddi riskler taşıyabiliyor.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülcihan Özkan, son dönemde elektronik sigara ve puff kullanımına bağlı solunum sistemi yakınmalarında artış yaşandığını belirtti.

Aromalı içerikleri ve renkli tasarımlarıyla son yıllarda gençlerde ve çocuklarda da kullanımı yaygınlaşan pufflar (tek kullanımlık elektronik sigara) ve elektronik sigaralar masum sanılarak ya da sigarayı bırakmaya yardımcı olur düşüncesiyle de tercih edilebiliyor. Oysa bu yanlış algıların riski daha da artırdığını vurgulayanGöğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülcihan Özkan, elektronik sigara ve puff kullanan kişilerde son dönemde öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve hırıltı gibi şikayetlerle daha sık karşılaştıklarını belirtiyor. Özellikle çocukların ve ergenlerin akciğer, kalp-damar ve beyin sistemine çok ciddi zararlar verebilen bu ürünleri kullanmalarının endişelerini artırdığını kaydeden Prof. Dr. Özkan “Elektronik sigara ve puff kullanımının zararları yalnızca akciğerlerle sınırlı kalmıyor. Kalp atım hızını ve kan basıncını yükseltebiliyor. Ayrıca damarların daralmasına, damar iç yüzeyinde olumsuz etkilere ve kalbin iş yükünün artmasına neden olabiliyor” diyor.

DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR TEHLİKEYİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Gülcihan Özkan, elektronik sigaraların klasik sigaraya göre daha az zararlı hatta masum olduğu ya da sigarayı bırakmaya yardımcı olabildiği yönündeki algının da tehlikenin boyutunu daha da artırdığını belirterek, “Bir ürünün geleneksel sigaradan farklı olması, zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Elektronik sigaraların kalp ve damar sistemi üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemeli. Özellikle genç yaşlarda bu ürünlere başlanması, nikotin bağımlılığının yanı sıra ilerleyen yıllarda sağlık sorunları açısından da çok ciddi riskler oluşturuyor” uyarısında bulunuyor.

SOLUNUM YETMEZLİĞİNE KADAR İLERLEYEBİLEN HASARA YOL AÇABİLİYOR

Elektronik sigara kullanımıyla ilişkili ciddi akciğer hasarı vakaları da tıp dünyasında önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor. Özellikle bazı elektronik sigara sıvılarıyla ilişkilendirilen ağır akciğer hasarı tablolarında öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve ateş gibi belirtiler görülebiliyor. Ağır vakalarda hastanede tedavi ve oksijen desteği gerekebiliyor. Prof. Dr. Gülcihan Özkan, elektronik sigara veya puff kullanan kişilerde gelişen yeni ya da giderek artan solunum yakınmaları, hırıltı, öksürük, göğüste sıkışma ya da nefes darlığının hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.

ÇOK CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU

Elektronik sigara ve puff kullanımının özellikle çocuklar ve ergenler arasında yaygınlaşması, solunum sistemi hastalıkları açısından önemli bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor. Bu dönemlerde akciğer sağlığının korunmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Gülcihan Özkan, şöyle konuşuyor: “Elektronik sigara ve puff kullanımıyla solunum yolları doğrudan çeşitli kimyasal maddelere maruz kalıyor. Bu ürünlerin güvenli olduğunu söylemek mümkün değil. Akciğerlerimize soluduğumuz havanın temiz olması gerekiyor; kimyasal maddeler içeren aerosollerin akciğerlere çekilmesi solunum sağlığını çok ciddi tehdit ediyor.”

ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN AİLELERE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Elektronik sigara ve puffların zararsız olduğu yönündeki yanlış algının kırılması gerektiğini belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Gögüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülcihan Özkan, ailelerin çocuklarıyla bu konuda açık iletişim kurmasının, çocukların yalnızca geleneksel sigaradan değil, elektronik sigara ve puffların oluşturduğu sağlık risklerinden de haberdar edilmesinin büyük önem taşıdığını söylüyor. Prof. Dr. Özkan, özellikle ebeveynlerin bu ürünleri kullanarak çocuklara örnek olmaması, okul ile sosyal çevrede elektronik sigaranın normalleştirilmesine karşı bilinç oluşturulması gerektiğinin de altını çiziyor.