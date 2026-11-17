Bugün, 17 Kasım Salı 2026 tarihinde Van'da hava durumu merak ediliyor. Hava durumu, serin ve değişken bir iklim gösteriyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu ılımlı sıcaklıklar, dışarıda keyifli zamanlar geçirmek için uygun. Ancak akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşecek. Bu durum, hazırlıklı olmanızı gerektiriyor.

Van, sabaha sisli bir havayla başladı. Saat ilerledikçe hava açılacak. Yerini hafif bulutlu havaya bırakacak. Gün içinde beklenen hafif yağış, akşam saatlerinde etkisini gösterecek. Şemsiyelerinizi yanınıza almanız gerektiğini unutmayın. Bugünkü hava, genel olarak serin ama dinamik. Dışarıda geçireceğiniz anlarda havanın değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Van'da biraz daha soğuk bir iklim bekleniyor. Sıcaklıkların 15 derece civarına düşmesi bekleniyor. Ardından tekrar yükselebilir. Bu değişkenlik, dışarıda kat kat giyinmenizi gerektirebilir. Havanın ne zaman nasıl olacağını kestirmek zor. Gün boyunca bir hırka veya ince kaban almak akıllıca olacaktır.

Yağışlı günlerin ardından, yerlerde kaygan zeminler oluşacak. Özellikle trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Havayı değiştirmek yerine hava koşullarını gözlemlemek faydalı. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek, planlarınız için önemli. Böylece soğuk hava ve yağışlı günlerde kendinizi rahat ve güvende hissedebilirsiniz.

Van'da 17 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla hava durumu serin ama dinamik. Önümüzdeki günlerde daha soğuk ve değişken bir hava bekliyor. Havanın getirdiklerine karşı hazırlıklı olun. Keyifli zamanlar geçirmeniz dileğiyle!