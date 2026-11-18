18 Kasım 2026 tarihinde Van'da beklenen hava durumu dikkat çekici şekilde şekilleniyor. Bölge halkının uygun önlemler alması gerekiyor. Bugün hava durumu çok bulutlu ve yağışlı geçiyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar ise güneydoğudan hafif esiyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın değişmesine neden olabilir. Dışarı çıkmadan önce bir şemsiye almak faydalı olacaktır.

Van'da yağışlı günlerde outdoor aktiviteleri planlamak sorun oluşturabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmaları önemli. Havanın serinliği, cilt koruma önlemlerini gerektiriyor. Dışarıda bulunanların kalın giysiler tercih etmesi öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava zamanla açılabilir, sıcaklıklar hafif yükselebilir. Önceki günlerdeki yağışların ardından, hafta sonuna doğru daha sakin bir hava bekleniyor. Ancak sıcaklık 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Bu durum, insanların dışarı çıkma isteğini artırabilir. Hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Yağışlı dönemin ardından, hava durumundaki değişikliklere hazırlıklı olunmalı. Yağış sonrası zeminler kayganlaşabilir. Araç kullanıcıları ve yayaların dikkat etmesi gereken bir konu budur. Buzlanma riski de bu dönemlerde ortaya çıkabilir.

Van'da 18 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, planların yapılmasında önemli bir faktördür. Önümüzdeki günlerdeki hava değişimlerine hazırlıklı olmak, konforlu ve güvenli bir yaşam sürmek için gereklidir.