25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Van'da beklenen hava durumu soğuk ve değişken bir seyir izliyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hava koşulları değişiyor. Bugün Van'da gökyüzü kapalı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Sabah saatlerinde soğuk hissediliyor. Gün içinde sıcaklık biraz ılımlı hale geliyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşüyor. Bu nedenle Vanlıların hava koşullarına hazırlıklı olması önemli.

Van'daki hava durumu, zaman zaman hafif yağışlarla bulutlu bir şekilde sürüyor. Bu durum dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir. Hava raporlarına göre, sıcaklık 21 dereceye kadar çıkabilir. Ancak akşam sıcaklığı düşecektir. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka almak tavsiye ediliyor. Bu, soğuk havadan korunmak için iyi bir yol.

Gelecek günlerde hava durumu daha soğuk ve yağışlı olacak. Hafta ortasına gelindiğinde sıcaklık 15 ile 18 derece arasında seyredecek. Bazı günlerde soğuk hava dalgaları geliyor. Bu ani değişimler dikkat çekiyor. Dışarıda uzun süre kalanlar soğuktan etkilenmemek için dikkatli olmalı. Bulutlu günlerdeki nem, hava koşullarını zorlaştırabilir.

Van'da yaşayanlar için yerel giysilerin tercih edilmesi öneriliyor. Doğal giyimde katmanlı olmak sıcaklığı korur. Aynı zamanda rahat hareket etmeyi sağlar. Özellikle sabah saatlerinde soğuk havaya hazırlık önemli. Bu, gün içindeki serin anları en aza indirecektir.

Van'da 25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu bulutlu ve değişken. Önümüzdeki günlerde daha soğuk ve yağışlı bir dönem geliyor. Bu nedenle günlük yaşamda önlemler almak önemli. Hava şartlarını göz önünde bulundurmak, geçirilen zamanı keyifli kılacaktır.