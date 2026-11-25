Kaza, sabah saatlerinde Yatağan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek üzere aracıyla sanayi sitesine giriş yapmak isteyen Dursun Ismık’ın (48) kullandığı araca, Muğla istikametinden gelen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen başka bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Ismık için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır