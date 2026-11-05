Olay, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz gerdirme estetiği yaptırmak amacıyla hastaneye başvurdu.
Yılmaz, estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında ameliyata alındı. Operasyonun iddiaya göre 11 saat sürdüğü öğrenildi.
Estetik operasyonun tamamlanmasının ardından Dr. Emine Yılmaz'ın kalbinin durduğu belirlendi.
Sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı uygulanan Yılmaz, müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Hastanedeki uzman ekip tarafından tedavisi sürdürülen doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın ameliyattan 1 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yaşamını yitiren Dr. Emine Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.
Öte yandan yüz gerdirme operasyonunu gerçekleştiren estetik cerrah Prof. Dr. U.B.'nin, ameliyatın yapıldığı hastaneyle uzaktan anlaşmalı olarak çalıştığı belirtildi.
Dr. Emine Yılmaz'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.