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Habeş Kanyonu hayran bırakıyor! Güzelliği kadar hikayesi de dikkat çekiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki Araban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu güzelliğiyle Rumkale'ye rakip olmaya hazırlanıyor. Doğal güzelliği kadar hikayesiyle de dikkat çeken kanyon, önümüzdeki günlerde doğaseverlerin uğrak noktası haline gelecek.

Habeş Kanyonu hayran bırakıyor! Güzelliği kadar hikayesi de dikkat çekiyor

Bölge halkı tarafından 'Habeş Deresi’ olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı özgün tabiatı ve Rumkale'ye benzer hikayesi ile ziyaretçilerine eşi görülmemiş bir görsel şölen sunuyor. Dağcılık sporu için oldukça elverişli olan 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyonun doğal güzellikleri, tekne ve feribot seferleri ile de görülebiliyor. Birejik Barajı'nın tamamlanması ile birlikte su altında kalan yerleşim yerleri ile ünü dünyayı aşan Rumkale gibi Habeş Kanyonu'nda da, doğal güzelliklerinin yanı sıra su altında yerleşim yerleri bulunuyor. Geçmişte bölgeden geçen Habeş Deresi'nin taşması ile dere güzergahındaki yerleşim yerlerinin suya gömüldüğü belirtiliyor.

Bölgeyi ziyaret eden ve kanyonun doğal güzelliklerinden etkilenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgenin turizme açılması ve benzer hikayesi bulunan Rumkale ile bağlantısının sağlanması için çalışma başlatmıştı. Habeş Kanyonu’nun Rumkale ile bağlantısının kurulması ve turizm turlarının da bölgeye getirilmesi için yürütülen çalışmalar korona virüs salgını nedeniyle sekteye uğrarken, pandemi sürecinin etkisinin azalması ile yeniden çalışmalara start verilmesi bekleniyor. Şehrin stresli ve kalabalık ortamından kaçmak isteyenlerin, yürüyüş, dağcılık gibi doğa sporu meraklıları ile yürüyerek ya da tekne ile tarihi ve doğal yolculuk yapmak isteyenlerin büyük ilgi göstereceği düşünülen bölge, turizme açılmayı bekliyor.

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Yöre halkı da kente turizm girdisinin sağlanabilmesi için bölgenin turistlere açılmasını istiyor. Vatandaşlar, yerli ve yabancı turistlerin ulaşımının kolayca sağlanması için ise stabilize yolun asfaltlanarak güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

'BÖLGE TURİZME KAZANDIRILACAK'

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, bölgeyle ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle çalıştıklarını söyledi. Doğru, “Habeş Kanyonuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ciddi bir şekilde ilgileniyor. Burayla ilgili çalışmalar var. Çok fazla doğal yapıyı bozmadan burayı hem turizme kazandırmak, doğa sporu özellikle çok önemlidir. Biraz tanıtım konusunda eksikliklerimiz var bunu da inşallah yavaş yavaş aşacağız” dedi.

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'FERİBOTA BİNEREK RUMKALE VE HALFETİ'YE GİDEBİLİYORUZ'

Bölge sakini 72 yaşındaki İsmet Sümbül, feribota ya da tekneye binerek Rumkale ve Halfeti’ye gidebildiklerini ifade ederek, “Burası Habeş Kanyonu burası turistik bölge gibi bir yerdir. Çok güzel manzarası harika bir yerdir. Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burası için 4 kilometre yol yapacaklarını söylediler. Çalışmaların başlamasını bekliyorum. Buranın turizme açılmasını istiyoruz. Burası Fırat Nehri'ne bağlı bir yerdir. Buradan feribota tekneye binerek Rumkale’ye Halfeti’ye gidebiliyoruz. Bir an önce yol sorunun çözülmesini ümit ediyorum” diye konuştu.

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(İHA)

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