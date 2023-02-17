Hacamat nedir, nasıl yapılır? Hacamat ne işe yarar, faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir?

Birkaç yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalar Yönetmeliği’ne istinaden yasallaşan alternatif tıp yöntemleri “geleneksel ve tamamlayıcı” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Bakanlığının onay verdiği kişiler tarafından ve onay belgesi bulunan merkezlerde yapılabilen bu uygulamalardan biri de hacamat işlemidir. Farklı bünyelerde çeşitli nedenlerden dolayı sakıncalı olsa da doktorlar tarafından bünyesi müsait bulunan birçok insanların tercih ettiği bir alternatif tıp yöntemidir.

Hacamat nedir?

"Hacamat ne demek?" sorusuna cevap olarak şunu verebiliriz: Hacamat kelimesi anlamı olarak “vücuttaki herhangi bir yerin hafif bir çizik ile kesilerek üzerine şişe, kupa, bardak ya da boynuz yerleştirmek sureti ile kan alma” olarak tanımlanmıştır. Kelime anlamına karşılık olarak da toksinlerden arındıran bir uygulama olarak ifade edilir.

Çok eski zamanlardan beri kullanılan hatta Osmanlı döneminde berberler tarafından yapılan hacamat işlemi bugün ülkemizde yetkili kişiler tarafından yapılmadığı ve doktora danışılmadığı takdirde insan hayatını riske atabilecek bir alternatif tıp yöntemidir. Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ve birçok derde deva olarak kabul edilen hacamat işlemi bir dönem sağlıksız koşullarda ve yetkili olmayan kişiler tarafından yapılarak insan sağlığını tehdit ettiği için yasaklanmıştı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak devlet denetiminde ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.

Hacamat ne işe yarar?

Hacamat sadece bir kan alma işlemi olarak görülse de aslında hacamat uygulaması kişilerin sağlıklı kalmak ya da şikayet ettiği bir sağlık sorunundan kurtulması için tercih edilmekte ve doktor onayı ile uygulanmaktadır. Hacamat işlemi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca vücuda başka faydaları da vardır. Akut etkileri dışında hacamat sonrasındaki etkilerinin de kalıcı olduğu bilinir. Kan dolaşımını da hızlandıran hacamat işlemi "kupa tedavisi" adı ile de bilinir. Hacamat temel olarak hücreler arasındaki kılcal damarlardaki akışkanlığı artırmak ve burada biriken toksinleri ve metabolik atıkları negatif basınçla çekerek enerji kanallarını açmaya yarar.

Hacamatın faydaları nelerdir?

Dünya çapında Kanada, Malezya, Avusturalya, İngiltere, Çin, Almanya gibi ülkelerde de uygulama klinikleri bulunan hacamat iyi geldiği bilinen hastalıklarının dışında vücuda bazı faydalar da sağlar. Hacamat faydaları şu şekilde özetlenebilir:

Kan dolaşımını hızlandırdığı bilinir.

Kan üretimi sağlayan karaciğer, dalak, kemik iliği gibi organları uyararak bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Dokuları besteleyerek oksijenlenme oranlarını arttırır.

Vücuttaki ödemleri ve sertlikleri giderir.

İskelet ve kas sisteminde bulunan ya da olabilecek olan hastalıkların önüne geçmeyi hedefleyen hacamat bu hastalıkların önüne geçecek mekanizmaları uyarıcı bir etki sağlar.

Endorfinin salgılanma oranını arttırır.

Kireçlenme kaynaklı olan ağrıları, bel tutulmalarını, bel ve eklem ağrılarını, boyun ya da bel fıtığını giderici etkisi ile bilinir.

Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir?

Olası şikayetlerin önüne geçmek ya da var olan rahatsızlıkların giderilmesini sağlamak için doktor önerisine istinaden başvurulabilecek olan hacamat uygulamasının iyi geldiği bilinen hastalıklardan bazıları şunlardır:

Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Bağırsak bozuklukları

Psikolojik rahatsızlıklar (Anksiyete, stres yoğunluğu, stres kaynaklı ağrılar, uyku problemleri vb.)

Yüksek tansiyon sorunu

Migren

Bel ve boyun fıtığı

Romatizma kaynaklı ağrılar

Kireçlenme

Bağışıklık sistemi rahatsızlıkları

Şeker ve benzeri kronik rahatsızlıklar

Hacamat neden yapılır?

Merkezlerde ya da evde yapılabilen hacamat faydaları ile bilinen bir alternatif tedavi yöntemidir. Uygulamanın öncesinde uygulama sırasında ve uygulama sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Boyun ve bıngıldak adı verilen ve başın en üst noktasında bulunan bölge dışında vücudun tüm kısımlarına uygulanabilen hacamatın ağırlıklı olarak iki kürek arasındaki bölgenin on cm kadar üzerindeki bölgeye, iki kulağın arasında ve kalbin arka kısmına uygulandığında faydalı olduğu kabul edilmiştir.

Örnek olarak bu uygulama, kulak arkası bölgesine yapıldığında kişinin kulağındaki sıkıntılardan kurtulmasını, boğaz hastalıkları, migren, karaciğer, safra kesesi, sinüzit gibi rahatsızlıklarının önüne geçilmesini sağlar. Kalbin arkasına denk gelen kısma uygulandığında ise akciğer sorunları safra sıkıntıları, tansiyon, bağışıklık sistemi sorunları ya da panik atak gibi durumlara müdahale edilmesi hedeflenir.

Beş bin yıllık bir geçmişi olduğu bilinen hacamat yöntemi modern tıbbın varlığı ile günümüzde eskiye oranla daha az tercih edilmektedir. Vücudundaki zararlı toksinlerden arınmak isteyen kişiler tarafından kullanılabilir. Var olan hastalıklarına tedavi olarak bu uygulamayı tercih edenler de vardır. Bazı kişiler için bu uygulama zararlı görünmektedir. Özellikle hassas bünyeli olan, kronik rahatsızlıkları bulunan, alerjik reaksiyonlara sahip kişilerin daha dikkatli olması ve doktora danışmadan böyle bir uygulama yaptırmaması gerekir. Bu uygulama ayrıca 70 yaşın üstündeki kişiler, kalp hastalığı bulunan kişiler, kalbinde pil olan, kanında pıhtılaşma sorunu olan kişiler ve adet dönemindeki kadınlar için sakıncalı olabilmektedir. Hacamat uygulaması için cam, çömlek, silikon ya da bambu malzemeden yapılmış olan kupalar ya da bardaklar kullanılır. Bu işlem şu adımlar ile gerçekleştirilmektedir:

Hastanın rahat edebileceği şekilde uzanması sağlanır.

Uygulama yapılacak bölge sterilize edilir.

Bölgede küçük kesikler oluşturulur. Sterilize edilmiş olan kupalar ya da bardaklar ıslatılarak bu kesik atılan kısımlara yerleştirilir.

Vakumlama işleminin gerçekleşmesi için birkaç dakika beklenir.

Vakumlanmış olan kan uygulama yapılan bardağın ya da kupanın içinde tutulur.

Bu işlem ile oluşan bu kan kirli kandır ve vücuttan atıldığı takdirde birçok hastalığa şifa olduğu kabul edilir. Ancak bilinçsiz olarak doktor onayı olmadan ve yetkili olmayan kişiler tarafından yapılmaması gereken aksi takdirde insan sağlığını tehdit edebilecek bir uygulamadır. Doğru koşullarda yapılmış olan hacamat işlem gerçekleştikten bir hafta gibi bir süre içinde olumlu sonuçlar göstermeye başlar. İşlemin ardından hissedilebilecek olan olası hafif yan etkilerin yanı sıra bünyesi hassas olan kişilerde daha ağır yan etkiler görülebilir. Bu yan etkilerin başında sık idrara çıkma isteğinin geldiği bilinmektedir.



