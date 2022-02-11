Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Numan'ı Burak Sevinç kimdir? Burak Sevinç kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Hacı Bayram Veli dizisi TRT1 ekranındaki serüvenine başladı. Hacı Bayram Veli dizisinin kadrosundan birbirinden ünlü oyuncular yer almaktadır. Hacı Bayram Veli dizisinin oyuncularından biri de Burak Sevinç. Oyuncu Burak Sevinç, Hacı Bayram Veli dizisinde Molla Numan karakterine hayat vermektedir. İzleyiciler, Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Numan'ı yani Burak Sevinç'in kim olduğunu ve daha önce hangi dizilerde rol aldığını merak ediyor. İşte Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Numan'ı Burak Sevinç'e dair merak edilenler...

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 27 Ekim 1985 yılında Zonguldak’ta doğdu. Sevinç, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamladı. Üniversite için İstanbul’a taşınan Burak Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci sınıfta bıraktı, müzisyenlik mesleğine ağırlık vermiştir.

Sevinç, 2011'de yönetmen Ahmet Katıksız’ın isteği üzerine Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç, 2013 yılında Kurtlar Vadisi Pusu'da, Polat Alemdar'ın koruması 'Timur Emir'i canlandırdı. Sevinç asıl ününü 2015 yılında rol aldığı Evli ve Öfkeli dizisi ile yakalamıştır.

BURAK SEVİNÇ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Babam İçin

Yol Ayrımı

Merhaba Hayat

Yalan Dünya

Ben Onu Çok Sevdim

Evli ve Öfkeli

Dönerse Senindir

Söz

Nasipse Olur

Kırmızı Oda

BURAK SEVİNÇ EVLİ Mİ?

Burak Sevinç, 1 Ağustos 2015'te İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu ve yoga eğitmeni Şirin Kılavuz ile evlendi. Ancak çift, Mayıs 2021 yılıda tek celsede boşanmıştır.

