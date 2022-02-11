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Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Numan'ı Burak Sevinç kimdir? Burak Sevinç kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

11.02.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Bayram Veli dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Bir süredir yayınlanması beklenen Hacı Bayram Veli dizisi yayın hayatına başladı. Hacı Bayram Veli dizisinde tanınan birbirinden değerli karakterler yer alıyor. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli dizisinde Molla Numan karakterini oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor. Hacı Bayram Veli dizisini izleyenler Molla Numan'ı canlandıran Burak Sevinç'i merak edip araştırmalara başladı.

Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Numan'ı Burak Sevinç kimdir? Burak Sevinç kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Hacı Bayram Veli dizisi TRT1 ekranındaki serüvenine başladı. Hacı Bayram Veli dizisinin kadrosundan birbirinden ünlü oyuncular yer almaktadır. Hacı Bayram Veli dizisinin oyuncularından biri de Burak Sevinç. Oyuncu Burak Sevinç, Hacı Bayram Veli dizisinde Molla Numan karakterine hayat vermektedir. İzleyiciler, Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Numan'ı yani Burak Sevinç'in kim olduğunu ve daha önce hangi dizilerde rol aldığını merak ediyor. İşte Hacı Bayram Veli dizisinin Molla Numan'ı Burak Sevinç'e dair merak edilenler...

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 27 Ekim 1985 yılında Zonguldak’ta doğdu. Sevinç, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamladı. Üniversite için İstanbul’a taşınan Burak Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci sınıfta bıraktı, müzisyenlik mesleğine ağırlık vermiştir.

Sevinç, 2011'de yönetmen Ahmet Katıksız’ın isteği üzerine Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç, 2013 yılında Kurtlar Vadisi Pusu'da, Polat Alemdar'ın koruması 'Timur Emir'i canlandırdı. Sevinç asıl ününü 2015 yılında rol aldığı Evli ve Öfkeli dizisi ile yakalamıştır.

BURAK SEVİNÇ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Babam İçin
Yol Ayrımı
Merhaba Hayat
Yalan Dünya
Ben Onu Çok Sevdim
Evli ve Öfkeli
Dönerse Senindir
Söz
Nasipse Olur
Kırmızı Oda

BURAK SEVİNÇ EVLİ Mİ?

Burak Sevinç, 1 Ağustos 2015'te İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu ve yoga eğitmeni Şirin Kılavuz ile evlendi. Ancak çift, Mayıs 2021 yılıda tek celsede boşanmıştır.

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TRT 1 Burak Sevinç
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