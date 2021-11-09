Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı, soyadını bir ay sonra değiştirdi

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz sene aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünleri Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin ani vefatı nedeniyle ertelenen çift, 9 Ekim Cumartesi akşamı dünyaevine girdi.

SABANCI YAPTI

Balayını Meksika'da geçiren ünlü çiftten Nazlı Kayı'nın, nikahtan bir ay sonra 254 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını "Zeynep Nazlı Sabancı" olarak değiştirmesi dikkat çekti.





