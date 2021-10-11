MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nazlı Kayı ne iş yapıyor?

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nazlı Kayı ne iş yapıyor?

11.10.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik güzel Nazlı Kayı ve iş insanı Hacı Sabancı, dün akşam sade bir törenle dünayevine girdiler. Uzun soluklu bir ilişki yaşayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nazlı Kayı ne iş yapıyor?

Daha önce Hacı Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile aşk yaşayan Nazlı Kayı, aralık ayında Hacı Sabancı ile nişanlanarak herkesi şaşırtmıştı. Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, dün Arzu-Ömer çiftinin yalısında sessiz sedasız evlendiler.

HACI SABANCI'NIN EŞİ NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşındaki Nazlı Kayı, liseye kadar Bursa'da yaşadı. Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'dir. Kaan Dimili, Dimili Hukuk Bürosu'nun sahibiydi. Kaan Dimili, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Aslen Bursalı olan Nazlı Kayı, daha sonrasında İstanbul'a taşındı. Koç Lisesi'ni bitiren Nazlı Kayı, Londra'da University Of Westminster'da Hukuk eğitimi aldı.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nazlı Kayı ne iş yapıyor?

Ardından sanata ilgi duyan Nazlı Kayı, modern sanat tarihiyle ilgili eğitimlerden geçti. Nazlı Kayı'nın tanınırlığı ise Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla arttı. Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'ya 2020 yılının Kasım ayında evlilik teklifi etmiş, çift aynı yıl aralık ayında nişanlanmıştı.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Sabancı, 1987 yılında dünyaya geldi. Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu olan Hacı Sabancı, Amerika'da ekonomi üzerine eğitim aldı.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ardından Türkiye'ye dönen Hacı Sabancı, babası Ömer Sabancı'nın yanında çalışıyor. En büyük tutkusunun Beşiktaş olduğunu söyleyen Hacı Sabancı, sanata da bir hayli ilgili. Hacı Sabancı'nın, heykel ve tablolardan oluşan bir sanat koleksiyonu bulunuyor.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
PARTNERFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdiFestivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu! Ödülü verdiği oyuncu tepki gösterdi
Düğünde 'çay atma' göndermesi! Sabancı'ya seslendiler...Düğünde 'çay atma' göndermesi! Sabancı'ya seslendiler...
Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı Nazlı Kayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şefi kızdıran sözler! Stüdyodan kovuldu

Ünlü şefi kızdıran sözler! Stüdyodan kovuldu

Bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptı

Bikinili yaza veda videosu! Ekim ayında deniz keyfi yaptı

Kariyerinizle ilgili planlar gündemde olabilir

Kariyerinizle ilgili planlar gündemde olabilir

Saçlarınızı mahvedebilirsiniz! Yıkarken bu hatayı yapıyorsanız...

Saçlarınızı mahvedebilirsiniz! Yıkarken bu hatayı yapıyorsanız...

Daha iradeli olmaya başlayacaksınız

Daha iradeli olmaya başlayacaksınız

Dakikalar içinde 5-10 yaş gençleştiriyor!

Dakikalar içinde 5-10 yaş gençleştiriyor!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

Porno imasına ateş püskürdü! Eski görüntüleri yayınladı

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

İç gösteren gelinlik krizi iddiası! Yanıt geldi

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.