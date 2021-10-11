Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nazlı Kayı ne iş yapıyor?

Daha önce Hacı Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile aşk yaşayan Nazlı Kayı, aralık ayında Hacı Sabancı ile nişanlanarak herkesi şaşırtmıştı. Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, dün Arzu-Ömer çiftinin yalısında sessiz sedasız evlendiler.

HACI SABANCI'NIN EŞİ NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşındaki Nazlı Kayı, liseye kadar Bursa'da yaşadı. Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'dir. Kaan Dimili, Dimili Hukuk Bürosu'nun sahibiydi. Kaan Dimili, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Aslen Bursalı olan Nazlı Kayı, daha sonrasında İstanbul'a taşındı. Koç Lisesi'ni bitiren Nazlı Kayı, Londra'da University Of Westminster'da Hukuk eğitimi aldı.

Ardından sanata ilgi duyan Nazlı Kayı, modern sanat tarihiyle ilgili eğitimlerden geçti. Nazlı Kayı'nın tanınırlığı ise Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla arttı. Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı'ya 2020 yılının Kasım ayında evlilik teklifi etmiş, çift aynı yıl aralık ayında nişanlanmıştı.

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Sabancı, 1987 yılında dünyaya geldi. Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu olan Hacı Sabancı, Amerika'da ekonomi üzerine eğitim aldı.

Ardından Türkiye'ye dönen Hacı Sabancı, babası Ömer Sabancı'nın yanında çalışıyor. En büyük tutkusunun Beşiktaş olduğunu söyleyen Hacı Sabancı, sanata da bir hayli ilgili. Hacı Sabancı'nın, heykel ve tablolardan oluşan bir sanat koleksiyonu bulunuyor.



