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Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı düşman çatlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 15:38 | Son Güncelleme

Birliktelikleri uzun süredir devam eden ve evlenecekleri konuşulan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, bayramı Bodrum'da geçirmeyi tercih etti.

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı düşman çatlattı

Sosyal medya hesaplarından mutlu giden ilişkileriyle ilgili paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı bu defa romantik bir yemekte çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Zaman zaman haklarında yapılan ‘ayrılacaklar’ şeklindeki haberlere kulak asmadıklarını bu paylaşımları ile gösteren ikili mutluluklarıyla adeta düşman çatlattı.

Nazlı Kayı ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sevgilisi Hacı ile birlikte yaptığı tatile dair ipuçları veriyor.

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