Hadise; 'Bunlara hapis bile cennet'

Neredeyse her gün Türkiye’nin farklı bir yerinden gelen cinsel istismar haberleri herkesin sabrını taşırdı. Sapıkların yeteri kadar ceza almadığını düşünen birçok ünlü isim hem taciz ve istismara karşı farkındalık yaratmak hem de cezaların artırılması ve uygulanması için sosyal medyada kampanlya başlattı. Bu kampanyaya destek verenlerden biri de Hadise oldu. Kısa bir süre önce klibini sansürleyen RTÜK’e gösterdiği tepkiyle gündeme gelen Hadise, son zamanlarda özellikle kadının merkezde olduğu konularda duygularını rahatlıkla açıklamaktan çekinmiyor. Hadise sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı ve çocuk istismarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

İşte Hadise’nin o satırları: “İnanmak istemiyorum küçücük bedenlerin bunları yaşıyor olmasına ve bunun adına sadece çocuk istismarı demesine inanmak istemiyorum. Kadınlar çocuklar ve hayvanlar sizin pis iğrenç ve sapık duygularınızı köreltmek için dünyaya gelmedi. Uzak durun dayanamıyoruz artık uzak durun! Cezalar çok daha ağır olmalı, bunları yapanlar sadece hapis yatmakla kurtulmamalı. Bunlara hapis bile cennet! Cehennemi yaşattıkları bunca insanın acısını kat be kat fazlasını çekmeliler, lütfen sessiz kalmayın ses çıkarın normalleşmesin önce Allahtan sonra da adaletten belanızı bulursunuz inşallah! Biz sokaklarda istediğimiz gibi gezmeye, çocuklar parklarda oynamaya devam edecek. Siz kendinize hakim olacaksınız siz!”